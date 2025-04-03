Vodafone анонсировал важные изменения: скорость интернета может вырасти до 10 Гбит/с

Мобильный оператор Vodafone Украина начал масштабную модернизацию своей сети, внедряя новейшую технологию xPON для подключения базовых станций. Этот шаг открывает новую эру в развитии мобильной связи в стране, готовя почву для быстрого развертывания сетей 5G, а в перспективе даже 6G. Уже сейчас 40 из 140 запланированных площадок в четырех крупнейших городах Украины — Киеве, Днепре, Запорожье и Харькове — работают на этой передовой технологии.

Оптика на службе мобильной связи: как это работает?

Раньше базовые станции Vodafone соединялись с помощью радиорелейной связи. Теперь же компания активно переходит на использование пассивных оптических сетей xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network). На первом этапе модернизации основное внимание уделяется городам с наибольшей нагрузкой на сеть. В целом планируется перевести на оптическое соединение 140 базовых станций.

Технический директор Vodafone Украина Евгений Фрунза подчеркнул стратегическую важность этого проекта. По его словам, переход на xPON — это не просто улучшение качества мобильной связи, но и создание мощной инфраструктуры для будущих поколений связи. Технология xPON уже сейчас обеспечивает впечатляющую скорость передачи данных — до 1 Гбит/с. В будущем этот показатель можно будет увеличить до 10 Гбит/с, причем без необходимости замены существующей кабельной инфраструктуры — достаточно будет лишь обновить активное оборудование.

Преимущества использования xPON для базовых станций Vodafone:

Значительно более высокая скорость передачи данных (до 1 Гбит/с уже сейчас, до 10 Гбит/с в будущем).

Подготовка инфраструктуры для быстрого развертывания сетей 5G и 6G.

Более стабильная и надежная работа мобильной связи без разрывов и задержек.

Лучшее качество онлайн-игр, видеозвонков и прямых трансляций.

Повышенная устойчивость сети к погодным условиям и перебоям с электроснабжением.

Строительством оптических каналов связи для базовых станций занимается национальный телеком-оператор Vega, который с 2021 года входит в группу Vodafone Украина. После успешного завершения первого этапа проекта компания планирует распространить инициативу на другие регионы страны.