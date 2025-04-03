Vodafone анонсував важливі зміни: швидкість інтернету може зрости до 10 Гбіт/с

Мобільний оператор Vodafone Україна розпочав масштабну модернізацію своєї мережі, впроваджуючи новітню технологію xPON для підключення базових станцій. Цей крок відкриває нову еру у розвитку мобільного зв’язку в країні, готуючи ґрунт для швидкого розгортання мереж 5G, а в перспективі навіть 6G. Вже зараз 40 зі 140 запланованих майданчиків у чотирьох найбільших містах України – Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові – працюють на цій передовій технології.

Оптика на службі мобільного зв’язку: як це працює?

Раніше базові станції Vodafone з’єднувалися за допомогою радіорелейного зв’язку. Тепер же компанія активно переходить на використання пасивних оптичних мереж xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network). На першому етапі модернізації основна увага приділяється містам з найбільшим навантаженням на мережу. Загалом планується перевести на оптичне з’єднання 140 базових станцій.

Технічний директор Vodafone Україна Євген Фрунза підкреслив стратегічну важливість цього проєкту. За його словами, перехід на xPON – це не просто покращення якості мобільного зв’язку, а й створення потужної інфраструктури для майбутніх поколінь зв’язку. Технологія xPON вже зараз забезпечує вражаючу швидкість передачі даних – до 1 Гбіт/с. У майбутньому цей показник можна буде збільшити до 10 Гбіт/с, причому без необхідності заміни існуючої кабельної інфраструктури – достатньо буде лише оновити активне обладнання.

Переваги використання xPON для базових станцій Vodafone:

Значно вища швидкість передачі даних (до 1 Гбіт/с вже зараз, до 10 Гбіт/с у майбутньому).

Підготовка інфраструктури для швидкого розгортання мереж 5G та 6G.

Стабільніша та надійніша робота мобільного зв’язку без розривів та затримок.

Краща якість онлайн-ігор, відеодзвінків та прямих трансляцій.

Підвищена стійкість мережі до погодних умов та перебоїв з електропостачанням.

Будівництвом оптичних каналів зв’язку для базових станцій займається національний телеком-оператор Vega, який з 2021 року входить до групи Vodafone Україна. Після успішного завершення першого етапу проєкту компанія планує поширити ініціативу на інші регіони країни.