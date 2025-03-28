Light Phone III представлен официально

Анонсированный еще летом прошлого года антисмартфон Light Phone III наконец-то поступил в продажу. От привычных моделей он отличается черно-белым интерфейсом, поддержкой только базовых функций и отсутствием возможности установки сторонних приложений.

Light Phone III умеет звонить, отправлять сообщения, воспроизводить музыку, отображать события календаря, делать заметки и выполнять навигацию, но на этом все. Никаких социальных сетей, просмотра видео и прочих отвлекающих факторов.

Смартфон оснастили 3,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080х1240 пикселей. Он способен отображать только черно-белую картинку и прикрыт матовым стеклом. В качестве аппаратной платформы используется восьмиядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2 с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 1800 мАч можно легко заменить в домашних условиях.

У Light Phone III есть 50-мегапиксельная задняя и 8-мегапиксельная фронтальная камеры. За безопасность отвечает сканер отпечатков пальцев. На левой стороне расположено физическое колесико для управления яркостью экрана и быстрого включения/выключения фонарика.

Несмотря на ограниченный набор возможностей и далеко не самые передовые характеристики, Light Phone III стоит $799. По предварительному заказу он доступен за $599. Поставки ожидаются в июле 2025 года.