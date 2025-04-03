Украинцам вернут сотни тысяч гривен за коммуналку: как получить деньги?

Оказывается, не только потребители могут быть должны средства поставщикам коммунальных услуг. Бывает и наоборот. По данным Госпродпотребслужбы коммунальщики задолжали украинцам почти миллион гривен. Это деньги, которые потребители заплатили за некачественные или несуществующие услуги, то есть те, которые им не были предоставлены. Сейчас уже проведено множество проверок и выявлено много компаний, которые являются нарушителями. Некоторые компании получат штрафы, некоторые должны выплатить людям компенсации, а некоторые должны пересчитать свои тарифы на те, которые соответствуют действующему законодательству.

«Жилищно-коммунальные услуги должны быть не только качественными, но и экономически обоснованными. Потребители не должны платить больше, чем предусмотрено законодательством. Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, должны действовать прозрачно и ответственно«, — отметил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Как вернуть деньги, если вам предоставляли некачественные коммунальные услуги?

Каждый потребитель может проверить, корректно ли он платил тарифы за коммунальные услуги.

Для этого нужно:

Иметь при себе все квитанции и требовать у поставщика обоснования цен, если они по вашему мнению завышены. Обратиться в Госпродпотребслужбу если вы знаете, что с вами поступили нечестно и что насчитали неправильную стоимость услуг.

Чтобы на будущее уберечь себя от обмана, нужно выполнить следующее:

Обязательно заключить договор с ЖЭКом, ведь это документ на основании которого вы в случае чего сможете отстоять свои права. Если договора с ЖЭКом нет, или же нет возможности его подключить, обратитесь в компанию, которая предоставляет вам услуги и заключите типовой договор. Заранее поинтересуйтесь всеми тарифами и условиями обслуживания.

Конечно же, потребителям тоже нужно помнить о своих правах и обязанностях. Например, каждый должен вовремя платить коммуналку. А также, вовремя подавать показания счетчика и раз в определенный период проводить их поверку с помощью квалифицированных специалистов.