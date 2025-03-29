На Марсе нашли органику на дне древнего озера на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе самые большие из когда-либо найденных там органических молекул. Эти молекулы были обнаружены в образце возрастом 3,7 миллиарда лет и гипотетически могли возникнуть в результате распада жирных кислот.

Органические соединения относятся к классу алканов и состоят из последовательных атомов углерода, окруженных атомами водорода. По-другому их можно назвать углеводородами. Впервые они были зафиксированы марсоходом Curiosity NASA во время бурения осадочной породы аргиллита, известной как «Камберленд».

Полученный из почвы материал помещают в аналитический модуль SAM. Далее образец подвергается термической обработке в раскаленной печи при температуре более 1000 °C, что приводит к выделению летучих веществ. Газы проходят через систему детекторов, включающую газовый хроматограф и масс-спектрометр, которые позволяют обнаружить углерод, азот, кислород, фосфор и серу.

Дополнительно на марсоходе установлен лазерный спектрометр, сканирующий газовый состав на наличие паров воды и простейших органических соединений, например метана. Ученые предполагают, что эти алканы могли образоваться в результате разложения жирных кислот, существовавших на Марсе миллиарды лет назад, и затем сохраниться в осадочных породах древнего озера.