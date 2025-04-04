Microsoft думает, что скоро более 90% кода будет писать ИИ

Технический директор Microsoft Кевин Скотт заявил, что уже через пять лет искусственный интеллект будет генерировать до 95% кода. Однако ключевые аспекты разработки ПО — проектирование, архитектура и творческое видение — останутся под контролем человека.

По словам представителя Microsoft, искусственный интеллект не заменит программистов, сделав их ненужными, а лишь изменит их роль и задачи: люди сосредоточатся на стратегических задачах, тогда как рутинное написание кода автоматизируется.

Прогнозы о массовой автоматизации поддерживают и другие IT-руководители. Например, гендиректор Anthropic Дарио Амодеи ожидает, что ИИ будет писать 90% кода уже через 3-6 месяцев. Глава Meta Марк Цукерберг предсказывает, что к 2025 году инструменты ИИ сравняются по навыкам с инженерами среднего уровня. А Сэм Альтман из OpenAI допускает, что в долгосрочной перспективе технологии ИИ сократят спрос на рабочую силу.

Первые последствия этих тенденций уже заметны. Компании Klarna и Salesforce прекратили набор сотрудников благодаря внедрению ИИ, а индийский техногигант Inmobi готовится, что 80% кода в компании скоро будет создаваться автоматически, что приведет к массовым сокращениям.