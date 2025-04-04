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OnePlus 13T установил рекорд в AnTuTu

GSMinfo04.04.2025
OnePlus 13T

Компактный OnePlus 13T, оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ видеопамяти формата LPDDR5X и накопителем типа UFS 4.0 на 512 ГБ, набрал невероятные 3 006 913 баллов в AnTuTu. На процессор пришлось 678 498 баллов, на графическую систему — 1 268 838, на память — 569 999, на интерфейс — 489 578 баллов.

Таким образом, у OnePlus 13T есть все шансы стать самым мощным компактным смартфоном в истории. Напомним, что гаджету приписывают 6,31-дюймовый дисплей типа OLED с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц и батарею на 6200 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт. А вот поддержки беспроводной зарядки нет.

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Смартфон работает на операционной системе Android 15. Тыльная камера двойная, на 50+50 Мп. Весить устройство будет 185 г.

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GSMinfo04.04.2025
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