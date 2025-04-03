Украинцам хотят ограничить максимальный возраст по который можно садиться за руль

В Украине назревают серьезные изменения для водителей старшего возраста. В Верховной Раде активно обсуждается законопроект, который может ввести новые правила для тех, кому за 65. Цель этих изменений — повысить безопасность на дорогах, ведь с возрастом у людей могут ухудшаться реакция, зрение и когнитивные функции, что потенциально увеличивает риск попадания в аварии. Особенно актуальной эта проблема становится в условиях старения населения, что наблюдается и в Украине, и во многих странах Европы.

Новые правила для водителей «золотого возраста»: чего ждать?

Сейчас в Украине действует только нижний предел для получения водительских прав. А вот относительно верхней возрастной границы — ее нет. Однако законопроект №8082 может это изменить. Он предусматривает, что водителям, достигшим 65 лет, для продления действия водительского удостоверения нужно будет проходить обязательные медицинские и психологические тесты. Это необходимо для подтверждения их способности безопасно управлять автомобилем.

Более строгие требования могут ждать водителей старше 70 и 75 лет. Законопроектом рассматривается возможность увеличения частоты прохождения таких проверок для этих возрастных категорий. Таким образом, пожилые водители будут вынуждены чаще подтверждать свою пригодность к управлению транспортным средством. Эти нововведения направлены на то, чтобы на дорогах было как можно меньше рисков, связанных с состоянием здоровья водителей пожилого возраста.

Какие возрастные категории водителей попадут под новые правила в Украине

Под нововведения попадут все водители старше 65 лет.

Водители старше 65 лет: обязательные медицинские и психологические тесты для продления водительских прав.

Водители старше 70 лет: возможное увеличение частоты прохождения проверок.

Водители старше 75 лет: возможно дальнейшее увеличение частоты прохождения проверок.

Введение новых правил для пожилых водителей в Украине является важным шагом на пути к повышению безопасности дорожного движения и приближения к европейским стандартам. Хотя эти изменения могут вызвать определенные дискуссии, их цель — сделать дороги страны более безопасными для всех участников движения.