OnePlus 13T выходит уже в этом месяце: компактность и мощь

OnePlus готовится к премьере своего нового компактного флагмана — OnePlus 13T, которая запланирована уже на этот месяц в Китае. Компания официально подтвердила запуск, представив рекламный слоган: Small-Screen Powerhouse («Мощь с маленьким экраном»).

Новый смартфон позиционируется как устройство с премиальным дизайном, высокой производительностью и емкой батареей. Хотя официальные характеристики еще не раскрыты, в сети уже появились утечки от инсайдеров.

По предварительным данным, OnePlus 13T получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, а также аккумулятор на 6200 мА-ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. В роли процессора выступит флагманский Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а для геймеров предусмотрено возможное использование производительного движка WindChaser.

Ожидаемая стоимость новинки составит приблизительно 550 долларов США.