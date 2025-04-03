Киевстар планирует основательные изменения в тарифах: какие нововведения ждут абонентов с 8 апреля

Уже через неделю, а именно с 8 апреля, один из крупнейших операторов Украины Киевстар изменит правила пользования некоторыми из своих тарифных планов. Какие тарифы собирается обновить поставщик услуг связи и что именно изменится? В пресс-службе компании рассказали о запланированных изменениях подробнее.

«Максимальный Безлим 2019»: как изменят условия для пользователей

Первым на очереди за изменениями будет один из самых популярных тарифов подписки от Киевстар — «Максимальный Безлим 2019». Ранее пакетные минуты можно было использовать для звонков на номера других операторов, находящихся в Украине, Польше и Италии. Теперь пользователям тарифа позволят звонить также в Германию, Чехию, Бельгию, Швецию, США, Канаду, Норвегию, Индию, Испанию, Румынию и Молдову.

«Твой Максимум 2023»: какие правила обновят

Изменениям будет подлежать и тариф «Твой Максимум 2023». Пакетные минуты в этом тарифном плане теперь тоже можно будет использовать, звоня вне сети к абонентам в вышеперечисленные страны. Список стран аналогичен тем, которые предусмотрены тарифом «Максимальный Безлим 2019».

Зато совершать звонки на номера абонентов, находящихся в Израиле, Китае и Узбекистане можно будет только по международным тарифам оператора Киевстар. Эти тарифы опубликованы на официальном сайте компании во вкладке «Звонки за границу». В этой вкладке также есть специальное окошко, где абонент может ввести название страны, к жителю которой хочет позвонить, и получить полную информацию о стоимости этой услуги.

Какие еще изменения ждут абонентов Киевстар

Среди других изменений, которые компания Киевстар планирует ввести с 8 апреля, и процедура подключения посуточных тарифов в случае несвоевременной оплаты пакетов «Максимальный Безлим 2019», «LOVE UA Свет 2023» и «LOVE UA База». Теперь в рамках такого тарифа абоненту на 24 часа будут предоставлять доступ к безлимитному интернету на максимальной доступной скорости и неограниченных звонков в сети Киевстар.