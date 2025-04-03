Українцям хочуть обмежити максимальний вік по який можна сідати за кермо

В Україні назрівають серйозні зміни для водіїв старшого віку. У Верховній Раді активно обговорюється законопроєкт, який може запровадити нові правила для тих, кому за 65. Мета цих змін – підвищити безпеку на дорогах, адже з віком у людей можуть погіршуватися реакція, зір та когнітивні функції, що потенційно збільшує ризик потрапляння в аварії. Особливо актуальною ця проблема стає в умовах старіння населення, що спостерігається і в Україні, і в багатьох країнах Європи.

Нові правила для водіїв “золотого віку”: чого чекати?

Наразі в Україні діє лише нижня межа для отримання водійських прав. А от щодо верхньої вікової межі – її немає. Проте законопроєкт №8082 може це змінити. Він передбачає, що водіям, які досягли 65 років, для продовження дії водійського посвідчення потрібно буде проходити обов’язкові медичні та психологічні тести. Це необхідно для підтвердження їхньої здатності безпечно керувати автомобілем.

Більш суворі вимоги можуть чекати на водіїв старших за 70 та 75 років. Законопроєктом розглядається можливість збільшення частоти проходження таких перевірок для цих вікових категорій. Таким чином, літні водії будуть змушені частіше підтверджувати свою придатність до керування транспортним засобом. Ці нововведення спрямовані на те, щоб на дорогах було якомога менше ризиків, пов’язаних зі станом здоров’я водіїв похилого віку.

Які вікові категорії водіїв потраплять під нові правила в Україні

Під нововведення потраплять всі водії старше 65 років.

Водії, старші за 65 років: обов’язкові медичні та психологічні тести для продовження водійських прав.

Водії, старші за 70 років: можливе збільшення частоти проходження перевірок.

Водії, старші за 75 років: можливе подальше збільшення частоти проходження перевірок.

Запровадження нових правил для літніх водіїв в Україні є важливим кроком на шляху до підвищення безпеки дорожнього руху та наближення до європейських стандартів. Хоча ці зміни можуть викликати певні дискусії, їхня мета – зробити дороги країни безпечнішими для всіх учасників руху.