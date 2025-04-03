Некоторым пенсионерам прекратят начислять пенсию на банковскую карточку: кого коснется

В Украине множество пенсионеров получают пенсию на банковские карты. Преимущественно речь об открытых счетах в Ощадбанке и ПриватБанке. В общем, не имеет значения в каком банке у вас открыт банковский счет. Вам могут прекратить начислять выплаты, если вы не пользуетесь карточкой более 6 месяцев. Ранее допустимый период составлял один год, теперь его сократили до шести месяцев.

Подробнее о блокировке карт

Речь касается всех пенсионеров, которые по каким-то причинам совсем не пользуются своими пенсионными карточками. Некоторые люди таким образом накапливают средства, а некоторые банально нет возможности воспользоваться карточкой, ведь находится заграницей, на временно оккупированных территориях или где-то неподалеку от зоны боевых действий, где давно не работают банки и другие блага цивилизации.

Людям советуют, делать хотя бы минимальные операции с пенсионными счетами, например, пополнять мобильный. Или же делать перевод средств на другую карточку, хотя бы в размере нескольких гривен.

Если же никаких операций за полгода не происходит, то банк блокирует карточку и передает эти данные в Пенсионный Фонд Украины. Более того, замораживают всю сумму, которая до этого накопилась.

Как разблокировать счет?

Чтобы вернуть себе средства, нужно обращаться в отделение ПФУ и писать соответствующее заявление. Также можно пройти видеоверификацию. Если же вы находитесь за границей и переехали туда на ПМЖ, то пенсия в 90% случаев вам больше не будет начисляться. Об этом тоже обязательно нужно сообщать ПФУ.

Собственно для таких случаев и ввели идентификацию пенсионеров. ВПЛ должны проходить ее каждые полгода. Если идентификация пропущена, то карточку тоже могут заморозить. В общем, если вы имеете уважительные причины, почему не пользовались картой и укажете их в заявлении ПФУ, то все деньги вам будут возвращены. Часть из них вы получите сразу, а остальные будут приходить ежемесячно с основной пенсией.