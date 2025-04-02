Стоит ли хранить сбережения в евро: эксперты дали неожиданный прогноз

Доллар и евро в Украине считаются самой стабильной валютой. Причем евро всегда немного дороже, что вроде бы указывает на еще большую его ценность. Однако в этом году все может в корне измениться. Эксперты анализируют европейскую экономику и видят, что прогнозы довольно неутешительные. Евро может сильно ослабевать и при этом может даже быть дешевле доллара. Все потому, что в Европе сейчас много политических споров. Также во многих странах наблюдаются экономические кризисы. Многие регионы сталкиваются с большими долгами. В то время, как Германия и Франция призывают экономить, Испания и Италия хотят больше тратить средств. Все это может привести к расколу, и существенно отразиться на ценности европейской валюты.

Могут ли быть значительные колебания на валютном рынке?

Украинцам советуют осторожно инвестировать в евро. Говорят, что лучше отдавать предпочтение долларам. А еще лучше, хранить часть доходов в гривнах, часть в долларах и часть в евро.

Сильных колебаний возможно и не будет, но уже не один эксперт прогнозировал, что доллар может окрепнуть и перегнать евро. Все из-за новой политики США. Сейчас страна сосредоточена на развитии внутренней торговли. Америка хочет меньше импортировать европейских товаров, а значит и потребность в евро у американцев станет меньше. Это тоже может сильно повлиять на ценность этой валюты в мире.

Может ли доллар быть по 50 гривен?

Также многих интересует, может ли доллар в 2025 году стоить 50 гривен. Сейчас эксперты не видят для этого предпосылок. Если и происходят какие-то колебания, то это максимум несколько копеек, или гривна. Однако, такие прогнозы тоже были и в бюджете заложен доллар по 50 гривен. Поэтому, в конце концов, до конца года американская валюта еще может удивить.