«Ведутся» на провокационные комментарии и теряют свои страницы: украинцы столкнулись с новым видом Instagram-мошенничества

Украинские пользователи Instagram массово страдают от новой схемы интернет-мошенничества. Из-за действий злоумышленников, они рискуют потерять доступ к своему аккаунту, а в худшем случае даже контроль над собственным банковским счетом. В чем заключается новая схема и как защититься от противоправных действий мошенников?

Чтобы затянуть в свои сети, мошенники используют провокацию

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, новые Instagram-мошенники выбрали крайне подлую стратегию, играя на эмоциях людей. Они действуют по следующей схеме:

Создают в Instagram закрытые фейковые аккаунты, в описании которых содержится ссылка на фишинговый сайт. Оставляют оскорбительные комментарии под сообщениями пользователей или присылают им провокационные сообщения.

Поддавшись на такую провокацию, пользователь заходит на страницу комментатора и, не найдя там никакой информации, переходит по ссылке в шапке профиля. Сайт на который попадает жертва, стилизованный под официальную Instagram-страницу и содержит поля для ввода номера телефона, логина и пароля. Однако, введя эти данные, пользователь мгновенно теряет доступ к собственному аккаунту.

Мошенники в любом случае остаются в выигрыше

Получив личные данные пользователя, злоумышленники получают практически неограниченные возможности. В частности в их силах:

взломать Instagram-аккаунт жертвы с целью его использования в других мошеннических схемах или даже банальной рассылки спама;

обокрасть пользователя, если его страница в Instagram привязана к банковскому счету (это может произойти в случае использования данного аккаунта для совершения покупок в сети).

Поэтому мошенники в любом случае получают от взлома страницы немалую пользу.

Как не попасть в сети Instagram-мошенников?

Чтобы уберечься от преступных действий онлайн-мошенников украинцам советуют во время пользования Instagram придерживаться определенных правил. В частности:

не переходить по сомнительным ссылкам, особенно таким, которые размещены в профилях подозрительных или закрытых аккаунтов;

блокировать страницы, с которых вам оставляют агрессивные комментарии или пишут провокационные сообщения;

прежде чем вводить на любой интернет-странице свои личные данные, обязательно проверять ее URL-адрес;

пользоваться двухфакторной аутентификацией, чтобы повысить степень защиты своего Instagram-аккаунта;

не водить свой логин, пароль или номер телефона на сторонних ресурсах, даже если они очень похожи на официальные.

Следуя этим правилам вы значительно снизите риск попасть на удочку мошенников и избежите возможных последствий для своего Instagram-аккаунта, или даже банковского счета.