«Ведутся» на провокационные комментарии и теряют свои страницы: украинцы столкнулись с новым видом Instagram-мошенничества
Украинские пользователи Instagram массово страдают от новой схемы интернет-мошенничества. Из-за действий злоумышленников, они рискуют потерять доступ к своему аккаунту, а в худшем случае даже контроль над собственным банковским счетом. В чем заключается новая схема и как защититься от противоправных действий мошенников?
Чтобы затянуть в свои сети, мошенники используют провокацию
Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, новые Instagram-мошенники выбрали крайне подлую стратегию, играя на эмоциях людей. Они действуют по следующей схеме:
- Создают в Instagram закрытые фейковые аккаунты, в описании которых содержится ссылка на фишинговый сайт.
- Оставляют оскорбительные комментарии под сообщениями пользователей или присылают им провокационные сообщения.
Поддавшись на такую провокацию, пользователь заходит на страницу комментатора и, не найдя там никакой информации, переходит по ссылке в шапке профиля. Сайт на который попадает жертва, стилизованный под официальную Instagram-страницу и содержит поля для ввода номера телефона, логина и пароля. Однако, введя эти данные, пользователь мгновенно теряет доступ к собственному аккаунту.
Мошенники в любом случае остаются в выигрыше
Получив личные данные пользователя, злоумышленники получают практически неограниченные возможности. В частности в их силах:
- взломать Instagram-аккаунт жертвы с целью его использования в других мошеннических схемах или даже банальной рассылки спама;
- обокрасть пользователя, если его страница в Instagram привязана к банковскому счету (это может произойти в случае использования данного аккаунта для совершения покупок в сети).
Поэтому мошенники в любом случае получают от взлома страницы немалую пользу.
Как не попасть в сети Instagram-мошенников?
Чтобы уберечься от преступных действий онлайн-мошенников украинцам советуют во время пользования Instagram придерживаться определенных правил. В частности:
- не переходить по сомнительным ссылкам, особенно таким, которые размещены в профилях подозрительных или закрытых аккаунтов;
- блокировать страницы, с которых вам оставляют агрессивные комментарии или пишут провокационные сообщения;
- прежде чем вводить на любой интернет-странице свои личные данные, обязательно проверять ее URL-адрес;
- пользоваться двухфакторной аутентификацией, чтобы повысить степень защиты своего Instagram-аккаунта;
- не водить свой логин, пароль или номер телефона на сторонних ресурсах, даже если они очень похожи на официальные.
Следуя этим правилам вы значительно снизите риск попасть на удочку мошенников и избежите возможных последствий для своего Instagram-аккаунта, или даже банковского счета.
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