Украинским ФЛП впервые придется подавать обновленную декларацию: какие нюансы важно учесть

Уже через месяц украинским ФЛП придется подавать декларацию по новой форме. На этот раз, кроме других налоговых взысканий, документ будет включать также расчет к уплате военного сбора. До какого числа нужно подать обновленную декларацию и что еще стоит учесть физическим лицам предпринимателям?

Какой окончательный срок подачи декларации для ФЛП?

Обновленные правила, согласно которым физические лица предприниматели теперь будут отчитываться перед Налоговой, начали действовать с 1 апреля. Они аргументированы приказом Минфина, который вступил в силу 20 февраля и касается оформления деклараций для всех групп плательщиков единого налога.

Как говорится в налоговом разъяснении, на подачу декларации в 2025 году ФОПам дается 40 дней, которые отсчитываются с последнего дня отчетного квартала. Таким образом подать декларацию физические лица предприниматели должны не позднее, чем 10 мая. Но учитывая то, что эта дата приходится на субботу, то есть выходной день, крайний срок подачи налоговой декларации за 1-й квартал переносится на понедельник 12 мая.

Какие еще нюансы должны учесть ФЛП?

Также физическим лицам предпринимателям напомнили о важных платежах, для осуществления которых также есть четкие временные рамки. Речь идет о:

едином налоге;

военном сборе (1% от полученного дохода);

едином социальном взносе (ЕСВ), который составляет не менее 5 280 грн за квартал.

Все эти платежи ФЛП необходимо осуществить до 20 апреля. При этом физическим лицам предпринимателям напомнили, что, согласно новым правилам, ЕСВ нужно уплатить даже если за отчетный период они не получили никакого дохода.

Кто из ФЛП может не платить ЕСВ?

Несмотря на новые налоговые правила, некоторые физические лица предприниматели все же могут избежать уплаты ЕСВ. Речь идет о таких категориях предпринимателей:

военнослужащие;

пленные;

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

ФЛП, одновременно имеющие официальную работу, где за них платят ЕСВ.

Напомним, что ЕСВ рассчитывается как 22% от суммы дохода, которых не может быть ниже минимальной месячной зарплаты (8000 грн). В связи с этим ФЛП, даже при отсутствии дохода, должен платить ежемесячно по крайней мере 1760 грн единого социального взноса.

Если предприниматель не заплатит ЕСВ вовремя, то есть до 20-го числа отчетного месяца, за каждый просроченный день ему будут начислять пеню в размере 0,1%. Зато просрочка уплаты военного сбора для физических лиц предпринимателей I и II групп может закончиться штрафом в размере 400 грн, то есть ровно половины от суммы налога.