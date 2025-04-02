«Ведуться» на провокаційні коментарі та втрачають свої сторінки: українці стикнулися з новим видом Instagram-шахрайства

Українські користувачі Instagram масово страждають від нової схеми інтернетшахрайства. Через дії зловмисників, вони ризикують втратити доступ до свого акаунту, а в найгіршому випадку навіть контроль над власним банківським рахунком. У чому полягає нова схема та як захиститися від протиправних дій шахраїв?

Щоб затягнути у свої тенета, шахраї використовують провокацію

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, нові Instagram-шахраї обрали вкрай підлу стратегію, граючи на емоціях людей. Вони діють за наступною схемою:

Створюють у Instagram закриті фейкові акаунти, у описі яких міститься посилання на фішинговий сайт. Залишають образливі коментарі під дописами користувачів або надсилають їм провокаційні повідомлення.

Піддавшись на таку провокацію, користувач заходить на сторінку коментатора та, не знайшовши там жодної інформації, переходить за посиланням у шапці профілю. Сайт на який потрапляє жертва, стилізований під офіційну Instagram-сторінку і містить поля для введення номеру телефона, логіну та пароля. Однак, ввівши ці дані, користувач миттєво втрачає доступ до власного акаунту.

Шахраї в будь-якому випадку залишаються у виграші

Отримавши особові дані користувача, зловмисники отримують практично необмежені можливості. Зокрема у їхніх силах:

зламати Instagram-акаунт жертви з метою його використання у інших шахрайських схемах чи навіть банальної розсилки спаму;

обікрасти користувача, якщо його сторінка у Instagram прив’язана до банківського рахунку (це може статися у разі використання даного акаунту для здійснення покупок в мережі).

Тож шахраї у будь-якому випадку отримують від зламу сторінки чималу користь.

Як не втрапити у тенета Instagram-шахраїв?

Щоб вберегтися від злочинних дій онлайн-шахраїв українцям радять під час користування Instagram дотримуватися певних правил. Зокрема:

не переходити за сумнівними посиланнями, особливо такими, що розміщені в профілях підозрілих чи закритих акаунтів;

блокувати сторінки, з яких вам залишають агресивні коментарі або пишуть провокаційні повідомлення;

перш ніж вводити на будь-якій інтернет-сторінці свої особові дані, обов’язково перевіряти її URL-адресу;

користуватися двофакторною автентифікацією, щоб підвищити ступінь захисту свого Instagram-акаунту;

не водити свій логін, пароль чи номер телефону на сторонніх ресурсах, навіть якщо вони дуже схожі на офіційні.

Дотримуючись цих правил ви значно знизите ризик потрапити на вудку шахраїв й уникнете можливих наслідків для свого Instagram-акаунту, чи навіть банківського рахунку.