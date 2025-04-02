Українським ФОПам вперше доведеться подавати оновлену декларацію: які нюанси важливо врахувати 

Вже за місяць українським ФОПам доведеться подавати декларацію за новою формою. Цього разу, окрім інших податкових стягнень, документ включатиме також розрахунок до сплати військового збору. До якого числа потрібно подати оновлену декларацію та що ще варто врахувати фізичним особам підприємцям?

Який остаточний термін подачі декларації для ФОПів?

Оновлені правила, згідно з якими фізичні особи підприємці тепер звітуватимуть перед Податковою, почали діяти з 1 квітня. Вони аргументовані наказом Мінфіну, що набрав чинності 20 лютого та стосується оформлення декларацій для всії груп платників єдиного податку.

Як йдеться у податковому роз’ясненні, на подання декларації у 2025 році ФОПам дається 40 днів, що відраховуються з останнього дня звітного кварталу. Таким чином подати декларацію фізичні особи підприємці повинні не пізніше, ніж 10 травня. Та з огляду на те, що ця дата припадає на суботу, тобто вихідний день, крайній строк подачі податкової декларації за 1-й квартал переноситься на понеділок 12 травня.

Які ще нюанси повинні врахувати ФОПи?

Також фізичним особам підприємцям нагадали про важливі платежі, для здійснення яких також є чіткі часові рамки. Йдеться про:

єдиний податок;

військовий збір (1% від отриманого доходу);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить щонайменше 5 280 грн за квартал.

Усі ці платежі ФОПам необхідно здійснити до 20 квітня. При цьому фізичним особам підприємцям нагадали, що, згідно з новими правилами, ЄСВ потрібно сплатити навіть якщо за звітний період вони не отримали жодного доходу.

Хто з ФОПів може не платити ЄСВ?

Попри нові податкові правила, деякі фізичні особи підприємці все ж можуть уникнути сплати ЄСВ. Ідеться про такі категорії підприємців:

військовослужбовці;

полонені;

пенсіонери;

особи з інвалідністю;

ФОПи, що одночасно мають офіційну роботу, де за них сплачують ЄСВ.

Нагадаємо, що ЄСВ розраховується як 22% від суми доходу, яких не може бути нижчим за мінімальну місячну зарплату (8000 грн). У зв’язку з цим ФОП, навіть за відсутності доходу, повинен сплачувати щомісяця принаймні 1760 грн єдиного соціального внеску.

Якщо підприємець не заплатить ЄСВ вчасно, тобто до 20-го числа звітного місяця, за кожен прострочений день йому будуть нараховувати пеню в розмірі 0,1%. Натомість прострочка сплати військового збору для фізичних осіб підприємців I і II груп може закінчитися штрафом у розмірі 400 грн, тобто рівно половини від суми податку.