В Украине изменили правила остановки на блокпостах: теперь для осмотра автомобиля даже не нужна причина

Украинских водителей все чаще останавливают на блокпостах без существенных на то оснований. Это связано с недавним обновлением законодательства и внесением соответствующих изменений в правила остановки транспортных средств. В каком случае остановка на блок посту считается законной и что делать водителю, чтобы не допустить нарушения своих прав?

Для остановки на блок посту даже не нужна причина

До внесения изменений в законодательство правоохранители были вынуждены чем-то аргументировать остановку автомобиля на блокпосту. Обычно для этого использовали одну из двух причин, а именно:

проведение розыска транспортного средства, например в случае получения информации об угоне автомобиля или передвижения на нем злоумышленников;

совершение административного правонарушения, то есть банального нарушения правил дорожного движения.

Однако по актуальным правилам полицейские имеют право остановить машину фактически просто так. При этом они опираются на п. 7 ст. 35 Закона «О Национальной полиции», где указано, что остановка транспортного средства может осуществляться в связи с государственными ограничениями на движение. А такие ограничения в Украине в связи с военным положением существуют на постоянной основе.

Как действовать, если вас остановили без причины?

Возможность без ограничений останавливать машины и проверять документы водителей, или даже осматривать само транспортное средство по словам юристов создает предпосылки к злоупотреблению полицейскими своим должностным положением. Так что же делать украинским водителям чтобы избежать нарушения их прав во время остановки на блокпосту? Правозащитники советуют следующее:

выяснить у правоохранителей основание остановки и попросить предоставить документы, подтверждающие ее законность;

если подтверждение не будет предоставлено, тщательно зафиксировать все происходящее, например с помощью видеозаписи;

в случае возникновения сомнительных ситуаций как можно скорее обратиться к адвокату, предоставив ему все имеющиеся доказательства, в том числе видеозапись действий правоохранителей во время остановки.

Во время остановки автомобиля правоохранители нередко нарушают определенные регламентные процедуры. Однако зная свои права водитель всегда сможет защитить свои интересы, избежав штрафа. А в более сложных случаях даже обжаловать противоправные действия полицейских в суде.