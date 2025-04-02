В Україні змінили правила зупинки на блокпостах: тепер для огляду автівки навіть не потрібна причина

Українських водіїв дедалі частіше зупиняють на блокпостах без суттєвих на те підстав. Це пов’язано із нещодавнім оновленням законодавства та внесенням відповідних змін до правил зупинки транспортних засобів. У якому випадку зупинка на блок пості вважається законною та що робити водію, щоб не допустити порушення своїх прав?

Для зупинки на блок пості навіть не потрібна причина

До внесення змін у законодавство правоохоронці були змушені чимось аргументувати зупинку автівки на блокпості. Зазвичай для цього використовували одну з двох причин, а саме:

проведення розшуку транспортного засобу, наприклад у випадку отримання інформації щодо викрадення автомобіля або пересування на ньому зловмисників;

вчинення адміністративного правопорушення, тобто банального порушення правил дорожнього руху.

Проте за актуальними правилами поліцейські мають право зупинити автівку фактично просто так. При цьому вони спираються на п. 7 ст. 35 Закону «Про Національну поліцію», де вказано, що зупинка транспортного засобу може здійснюватися у зв’язку із державними обмеженнями на рух. А такі обмеження в Україні у зв’язку з воєнним станом існують на постійній основі.

Як діяти, якщо вас зупинили без причини?

Можливість без обмежень зупиняти автівки та перевіряти документи водіїв, чи навіть оглядати сам транспортний засіб за словами юристів створює передумови до зловживання поліцейськими своїм посадовим становищем. То що ж робити українським водіям щоб уникнути порушення їхніх прав під час зупинки на блокпості? Правозахисники радять наступне:

з’ясувати у правоохоронців підставу зупинки та попросити надати документи, що підтверджують її законність;

якщо підтвердження не буде надано, ретельно зафіксувати усе, що відбувається, наприклад за допомогою відеозапису;

у разі виникнення сумнівних ситуацій якнайскоріше звернутися до адвоката, надавши йому всі наявні докази, в тому числі відеозапис дій правоохоронців під час зупинки.

Під час зупинки автомобіля правоохоронці нерідко порушують певні регламентні процедури. Однак знаючи свої права водій завжди зможе захистити свої інтереси, уникнувши штрафу. А в більш складних випадках навіть оскаржити протиправні дії поліцейських у суді.