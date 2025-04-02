Украина начала высвобождать диапазон 700 МГц: как изменится скорость интернета и стоимость тарифов

На днях начался процесс высвобождения критически важного диапазона 700 МГц — ключевой частоты для развертывания сетей пятого поколения.

Старт 5G: где уже произошли первые изменения

Первым этапом на пути к скоростному будущему стало обновление инфраструктуры в трех западных областях Украины: Львовской, Волынской и Ровенской. Именно здесь были проведены первоочередные технические работы, направленные на подготовку к запуску 5G. Специалисты обновили оборудование, устранили возможные спектральные помехи и создали необходимую техническую базу для дальнейшего развертывания сети пятого поколения. Следующим регионом, где начнутся аналогичные работы, станет Закарпатская область. После этого процесс постепенно охватит всю территорию Украины.

Валерия Ионан отметила, что внедрение 5G — это гораздо больше, чем просто более быстрый интернет. Эта технология открывает множество новых возможностей для украинцев в различных сферах жизни. Среди ключевых преимуществ — стабильное и в разы скоростное подключение к сети, что станет мощным импульсом для развития различных цифровых услуг. Это также будет способствовать поддержке инновационного бизнеса, стартапов и регионального развития, а также значительно улучшит качество связи в приграничных районах страны, что является важным аспектом национальной безопасности.

Что даст Украине внедрение 5G

Из преимуществ внедрения нового стандарта связи отмечают следующее:

Быстрый и стабильный мобильный интернет для каждого.

Толчок для развития инновационных цифровых сервисов и технологий.

Новые возможности для бизнеса, в частности для стартапов и малого предпринимательства.

Содействие развитию отдаленных регионов и уменьшение цифрового неравенства.

Улучшение связи и обмена информацией в приграничных областях.

Углубление интеграции Украины в цифровой рынок Европейского Союза.

Укрепление сотрудничества с европейскими партнерами в сфере телекоммуникаций.

Таким образом, начало высвобождения диапазона 700 МГц является знаковым событием, которое открывает новую эру в развитии цифровых технологий в Украине и приближает нас к стандартам ведущих европейских стран.