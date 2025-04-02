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Украина начала высвобождать диапазон 700 МГц: как изменится скорость интернета и стоимость тарифов

Yulia02.04.2025
Инженер на телефоне на вершине телекоммуникационной опоры

На днях начался процесс высвобождения критически важного диапазона 700 МГц — ключевой частоты для развертывания сетей пятого поколения.

Старт 5G: где уже произошли первые изменения

Первым этапом на пути к скоростному будущему стало обновление инфраструктуры в трех западных областях Украины: Львовской, Волынской и Ровенской. Именно здесь были проведены первоочередные технические работы, направленные на подготовку к запуску 5G. Специалисты обновили оборудование, устранили возможные спектральные помехи и создали необходимую техническую базу для дальнейшего развертывания сети пятого поколения. Следующим регионом, где начнутся аналогичные работы, станет Закарпатская область. После этого процесс постепенно охватит всю территорию Украины.

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Валерия Ионан отметила, что внедрение 5G — это гораздо больше, чем просто более быстрый интернет. Эта технология открывает множество новых возможностей для украинцев в различных сферах жизни. Среди ключевых преимуществ — стабильное и в разы скоростное подключение к сети, что станет мощным импульсом для развития различных цифровых услуг. Это также будет способствовать поддержке инновационного бизнеса, стартапов и регионального развития, а также значительно улучшит качество связи в приграничных районах страны, что является важным аспектом национальной безопасности.

Что даст Украине внедрение 5G

Из преимуществ внедрения нового стандарта связи отмечают следующее:

  • Быстрый и стабильный мобильный интернет для каждого.
  • Толчок для развития инновационных цифровых сервисов и технологий.
  • Новые возможности для бизнеса, в частности для стартапов и малого предпринимательства.
  • Содействие развитию отдаленных регионов и уменьшение цифрового неравенства.
  • Улучшение связи и обмена информацией в приграничных областях.
  • Углубление интеграции Украины в цифровой рынок Европейского Союза.
  • Укрепление сотрудничества с европейскими партнерами в сфере телекоммуникаций.

Таким образом, начало высвобождения диапазона 700 МГц является знаковым событием, которое открывает новую эру в развитии цифровых технологий в Украине и приближает нас к стандартам ведущих европейских стран.

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Yulia02.04.2025
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