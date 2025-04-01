Пенсионеры получат хорошую доплату к пенсии: касается тех, кто получает менее 10 000 гривен

В Украине по состоянию на 2025 год отменено большинство доплат к пенсиям. Все из-за того, что критически не хватает средств в бюджете. Актуальными остались только возрастные доплаты и мартовская индексация. Что касается последней, то она уже проведена. В ее рамках украинцы получили примерно по 500-600 гривен доплат. Также, возрастные надбавки к пенсии ждут тех, кто имеет пенсию меньше чем 10 340,35 гривны. Речь не обо всех, а о тех, кто пересекает определенный возрастной рубеж.

Доплату начислят автоматически

Доплата зависит напрямую от возраста пенсионера и начисляется автоматически. То есть вам не нужно идти в ПФУ, или писать какие-либо заявления. Вот, кто сколько может получить:

Те, кому исполнится 70 лет, получат по 300 гривен доплаты. Те, кому исполнилось 75 лет, получат по 456 гривен доплаты. Те, кому исполнилось 80 лет, получат по 570 гривен доплаты.

Эти деньги уже будут приходить людям на постоянной основе, то есть ежемесячно. Стоит отметить, что деньги начислят после дня рождения. То есть, если день рождения приходится на конец месяца, то доплату начислят уже в следующем месяце, а не в текущем.

Могут ли разморозить минимальную пенсию и зарплату?

Сейчас информации об этом нет. Однако в Пенсионном Фонде Украины заявляют, что это возможно, как только появятся средства в государственном бюджете.

Среди других «пенсионных» изменений — отныне в Украине не будет слишком высоких пенсий. То есть максимальной будет пенсия размером, как 10 минимальных. Больших выплат не будет. Напомним, что еще большие пенсии, даже по 100 тысяч гривен, имели некоторые чиновники, прокуроры и другие высокопоставленные чиновники.