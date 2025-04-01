Стало известно, будут ли дополнительные выходные на Пасху

Уже который год подряд украинцы празднуют Пасху в условиях войны. Традиционно этот праздник приходится на воскресенье. В этом году это 20-го апреля. До войны, подобные праздники сопровождались дополнительными выходными. Однако во время военного положения все выходные отменены и их не переносят на будни. Будет ли исключение в этом году?

Военное положение будет действовать и на Пасху

Сейчас Владимир Зеленский продлил действие военного положения еще на несколько месяцев и оно будет действовать до 9 мая 2025 года. То есть 21 апреля для украинцев будет обычный рабочий день. Однако, это на 100% касается только государственных учреждений. Что касается частных компаний, то работодатели имеют возможность сделать для работников выходной, если этого захотят.

О том, что дополнительные выходные в период праздников не предоставляются, говорится в законе «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Немного о Пасхе и основных традициях

Пасху, а точнее Воскресение Христово христиане западного и восточного обрядов празднуют ежегодно. Дата является плавной и ежегодно приходится на другое воскресенье. Семь недель до Пасхи верующие придерживаются Великого поста. То есть не едят пищу животного происхождения, например, мясо, масло, молоко и так далее.

Последняя неделя перед Пасхой — Страстная неделя. В эти дни нужно соблюдать особенно строгий пост и ежедневно посещать церковные службы.

На Пасху, верующие несут в церковь корзины с пасочками и другими продуктами. Освящают пасхальные яйца, колбасу и другие продукты. В то же время церковь отмечает, что нельзя приносить освящать алкоголь, блюда, содержащие кровь животных, фрукты и овощи и материальные ценности.

Также, говорят, что освященную еду, которая осталась, нельзя выбрасывать. Ее нужно отдать животным или сжечь.