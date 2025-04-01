Пенсіонери отримають гарну доплату до пенсії: стосується тих, хто отримує менше 10 000 гривень

В Україні станом на 2025 рік скасовано більшість доплат до пенсій. Все через те, що критично бракує коштів у бюджеті. Актуальними залишилися лише вікові доплати та березнева індексація. Щодо останньої, то її вже проведено. В її рамках українці отримали приблизно по 500-600 гривень доплат. Також, вікові надбавки до пенсії чекають на тих, хто має пенсію меншу ніж 10 340,35 гривні. Мова не про всіх, а про тих, хто перетинає певний віковий рубіж.

Доплату нарахують автоматично

Доплата залежить напряму від віку пенсіонера та нараховується автоматично. Тобто вам не потрібно йти у ПФУ, чи писати будь-які заяви. Ось, хто скільки може отримати:

Ті, кому виповниться 70 років, отримають по 300 гривень доплати. Ті, кому виповнилося 75 років, отримають по 456 гривень доплати. Ті, кому виповнилося 80 років, отримають по 570 гривень доплати.

Ці гроші вже будуть приходити людям на постійній основі, тобто щомісяця. Варто зазначити, що гроші нарахують після дня народження. Тобто, якщо день народження припадає на кінець місяця, то доплату нарахують вже у наступному місяці, а не у поточному.

Чи можуть розморозити мінімальну пенсію та зарплату?

Наразі інформації про це немає. Однак в Пенсійному Фонді України заявляють, що це можливо, як тільки зʼявляться кошти у державному бюджеті.

Серед інших «пенсійних» змін — відтепер в Україні не буде надто високих пенсій. Тобто максимальною буде пенсія розміром, як 10 мінімальних. Більших виплат не буде. Нагадаємо, що ще більші пенсії, навіть по 100 тисяч гривень, мали деякі чиновники, прокурори, та інші високопосадовці.