«Киевстар» меняет правила игры: что ждет абонентов с 8 апреля?

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об обновлении ряда тарифов подписки. Изменения, которые вступят в силу 8 апреля 2025 года, коснутся как условий дневного пакета, так и перечня стран, на которые будут действовать тарифные минуты для звонков за границу.

Новые условия дневного пакета

Если ваш тариф действует в странах, где доступна услуга «Роуминг как дома», в дневном пакете вы получите безлимитные звонки на «Киевстар» и все входящие. Безлимитный интернет будет работать на скорости до 0,8 Мбит/с. Стоимость дневного пакета будет составлять 30 грн/день. Оплата за день будет сниматься только в случае, если вы пропустили основную оплату тарифа. В таком случае вы получите до конца суток безлимитный интернет без ограничения скорости и минуты в сети «Киевстар».

Изменения в международных звонках

Максимальный Безлим 2019 Тарифные минуты будут действовать не только на мобильные сети Украины, Польши и Италии, но и на номера Бельгии, Индии, Испании, Канады, Молдовы, Германии, Норвегии, Румынии, США, Чехии и Швеции.

ТВОЙ Максимум 2023. Тарифные минуты будут действовать на такие же направления, но при звонках на номера Израиля, Китая и Узбекистана будут действовать стандартные международные тарифы.

Вот перечень тарифов, которые претерпят изменения:

«LOVE UA База»

«LOVE UA Свет 2023»

«Максимальный Безлим 2019»

«ТВОЙ Максимум 2023»

«Киевстар» также планирует на 2025 год масштабное отключение своих абонентов от связи 3G. Это связано с развитием технологии 4G. Отключения запланированы практически во всех областях страны, а для удобства оператор опубликовал график для каждого региона.

С одной стороны это создает определенные неудобства, но это вынужденный шаг. ведь технологии не стоят на месте и мобильные операторы вынуждены инвестировать в развитие новинок.