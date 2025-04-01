Мошенники массово сбывали фальшивые доллары в обменниках в одном регионе Украины

Украинцы ежедневно рискуют получить в обменнике вместо настоящих долларов подделку. В частности на днях во Львове задержали аферистов, которые занимались массовым сбытом фальшивых 100-долларовых банкнот. У них изъяли поддельную валюту на общую сумму почти 30 тыс. долл.

Куда мошенники сбывали фальшивые доллары?

В Бюро экономической безопасности (БЭБ) рассказали, что подозреваемые львовяне покупали у «поставщиков» поддельные банкноты номиналом 100 долл. 2006 года выпуска и сбывали их в местных обменниках. Предварительно каждый из них проверяли, обменивая на гривны по несколько банкнот.

Однако преступная схема мошенников не ограничивалась продажей фальшивок в пунктах обмена валют. За поддельные 100-долларовые банкноты они также покупали подержанную бытовую технику, которую впоследствии перепродавали уже за «настоящие» деньги.

Сколько фальшивок успели «выпустить в свет» злоумышленники?

Пока точно неизвестно, какое количество подделок группе мошенников удалось «пустить в ход». Однако в БЭБ отметили, что в момент задержания у подозреваемых были изъяты подделки на общую сумму 29 300 долл. Все они в банкнотах номиналом 100 долл.

Правоохранители также уточнили количество задержанных и рассказали подробнее об организационной структуре группировки. Всего мошенников было 9, а один из них — самый молодой — считался руководителем.

Юный глава группировки координировал все действия остальных участников, инструктировал их и определял, где именно сбывать фальшивки, собственноручно перерывая обменники перед тем, как отправить туда своих людей. Также юноша хранил у себя всю валюту и распределял между фактическими исполнителями схемы вознаграждение.

На каком этапе сейчас находится расследование?

Сейчас все 9 фигурантов дела задержаны. Им объявлено о подозрении, а обвинительный акт по данному делу уже направлен на рассмотрение в суд.

Однако львовянам и жителям соседних городов посоветовали быть крайне внимательными и осторожными при приобретении валюты в обменниках. Особое внимание стоит обратить на 100-долларовые банкноты, которыми собственно и промышляла группа злоумышленников. Ведь кто знает сколько фальшивок фигуранты дела успели сбыть, прежде чем их задержали.