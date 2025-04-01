Стало відомо, чи будуть додаткові вихідні на Великдень

Вже котрий рік поспіль українці святкують Великдень в умовах війни. Традиційно це свято припадає на неділю. Цьогоріч це 20-го квітня. До війни, подібні свята супроводжувалися додатковими вихідними. Однак під час воєнного стану всі вихідні скасовано й їх не переносять на будні. Чи буде виключення цьогоріч?

Воєнний стан діятиме і на Великдень

Наразі Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану ще на кілька місяців й він діятиме до 9 травня 2025 року. Тобто 21 квітня для українців буде звичайний робочий день. Проте, це на 100% стосується лише державних установ. Щодо приватних компаній, то роботодавці мають можливість зробити для працівників вихідний, якщо цього захочуть.

Про те, що додаткові вихідні у період свят не надаються, йдеться у законі “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”.

Трішки про Великдень та основні традиції

Великдень, а точніше Воскресіння Христове християни західного та східного обрядів святкують щороку. Дата є плавною й щороку припадає на іншу неділю. Сім тижнів до Великодня віряни дотримуються Великого посту. Тобто не їдять їжу тваринного походження, наприклад, мʼясо, масло, молоко тощо.

Останній тиждень перед Великоднем — Страсний тиждень. В ці дні потрібно дотримуватись особливо суворого посту і щоденно відвідувати церковні служби.

На Великдень, віряни несуть до церкви кошики з пасочками та іншими продуктами. Освячують крашанки, ковбасу та інші продукти. Водночас церква наголошує, що не можна приносити освячувати алкоголь, страви, які містять кров тварин, фрукти та овочі і матеріальні цінності.

Також, кажуть, що освячену їжу, яка залишилася, не можна викидати. Її потрібно віддати тваринам або спалити.