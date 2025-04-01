Некоторым водителям советуют срочно заменить права: кому нужно поскорее бежать в сервисный центр МВД

Украинским водителям, имеющим устаревшие водительские удостоверения в виде заламинированной бумажной карточки, в МВД советуют задуматься об их замене. Тем более, что получить права нового образца — пластиковую ID-карту — сейчас очень легко и относительно недорого. Зато такой документ не только удобнее в употреблении, но и дает владельцу целый ряд преимуществ.

Кому крайне необходимо заменить права?

Обменять свое старое водительское удостоверение на новое пластиковое прежде всего советуют водителям, которым документ выдали до 2013 года. Самый весомый аргумент заключается в том, что такие права не отображаются в электронных сервисах. В свою очередь их владельцы не могут воспользоваться онлайн-услугами сервисных центров МВД.

Сколько стоит замена водительского удостоверения?

Услуга замены водительских прав старого образца на современную ID-карту в сервисных центрах МВД стоит 608 грн. К этой сумме также добавляется банковская комиссия за перевод средств.

Однако такой документ стоит своих денег, ведь выполнен из качественного пластика и может прослужить своему владельцу не один десяток лет. К тому же удостоверение в виде ID-карты имеет значительно более высокий уровень защиты по сравнению со старыми бумажными правами.

Как обменять водительское удостоверение на новое?

Чтобы заменить водительские права нужно прежде всего записаться на сайте Главного сервисного центра МВД или осуществить запись через терминал, посетив ближайший СЦ МВД. А потом появиться в назначенный день и время, прихватив с собой следующие документы:

паспорт, в котором указаны данные о месте жительства, или ID-карта + выписка о месте жительства;

старое водительское удостоверение;

медицинская справка (во время действия военного положения можно обойтись без нее).

После обращения уже в течение 5 рабочих дней водитель сможет забрать в сервисном центре МВД свои новые права. Если же он пожелает получить их по почте, то, с учетом процедуры доставки, срок получения новых прав продлевается до 10 рабочих дней.