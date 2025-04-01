Шахраї масово збували фальшиві долари у обмінниках в одному регіоні України

Українці щодня ризикують отримати в обміннику замість справжніх доларів підробку. Зокрема днями у Львові затримали аферистів, які займалися масовим збутом фальшивих 100-доларових банкнот. У них вилучили підроблену валюту на загальну суму майже 30 тис. дол.

Куди шахраї збували фальшиві долари?

У Бюро економічної безпеки (БЕБ) розповіли, що підозрювані львів’яни купували у «постачальників» підроблені банкноти номіналом 100 дол. 2006 року випуску та збували їх у місцевих обмінниках. Попередньо кожен із них перевіряли, обмінюючи на гривні по кілька банкнот.

Однак злочинна схема шахраїв не обмежувалася продажем фальшивок у пунктах обміну валют. За підробні 100-доларові банкноти вони також купували вживану побутову техніку, яку згодом перепродували вже за «справжні» гроші.

Скільки фальшивок встигли «випустити в світ» зловмисники?

Наразі достеменно невідомо, яку кількість підробок групі шахраїв вдалося «пустити в хід». Однак у БЕБ зазначили, що в момент затримання у підозрюваних було вилучено підробки на загальну суму 29 300 дол. Всі вони у банкнотах номіналом 100 дол.

Правоохоронці також уточнили кількість затриманих та розповіли детальніше про організаційну структуру угруповання. Загалом шахраїв було 9, а один з них – наймолодший – вважався керівником.

Юний головар угруповання координував всі дії решти учасників, інструктував їх та визначав, де саме збувати фальшивки, власноруч переряючи обмінники перед тим, як відрядити туди своїх людей. Також юнак зберігав у себе всю валюту та розподіляв між фактичними виконавцями схеми винагороду.

На якому етапі зараз знаходиться розслідування?

Наразі усіх 9 фігурантів справи затримано. Їм оголошено про підозру, а обвинувальний акт за даною справою вже направлено на розгляд до суду.

Однак львів’янам та жителям сусідніх міст порадили бути вкрай уважними та обережними під час придбання валюти в обмінниках. Особливу увагу варто звернути на 100-доларові банкноти, якими власне й промишляла група зловмисників. Адже хтозна скільки фальшивок фігуранти справи встигли збути, перш ніж їх затримали.