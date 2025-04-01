Softnews

Роковая уборка: британка лишила семью $3,8 млн, выбросив флешку с биткоинами

GSMinfo01.04.2025

Учительница из британского города Маркет-Гарборо Элли Харт случайно выбросила флешку с биткоинами на сумму около $3,8 млн. Об этом сообщает Daily Star.

34-летняя женщина даже не подозревала, что на устройстве хранилось целое состояние.

В тему

По словам Элли, носитель лежал в ящике среди старых чеков, батареек и проводов. Она выбросила его вместе с другим мусором.

Через несколько дней муж Том спросил, не видела ли она «черную флешку для биткоинов». Пара попыталась отыскать устройство среди мусорных пакетов, но тщетно.

Том купил монеты в 2013 году, однако без носителя средства остаются недоступными.

Элли отметила, что муж отреагировал спокойно и не стал ее обвинять, хотя она испытывает сильное сожаление.

«Эти деньги могли бы полностью изменить нашу жизнь. Дом, путешествия — все это теперь потеряно из-за одной ошибки», — заявила она.

Британка призвала других к осторожности и посоветовала не хранить ценные вещи там, где их легко перепутать с ненужным хламом.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

GSMinfo01.04.2025
©2019-2025, GSMinfo. Использование материалов сайта только при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на «GSMinfo» не ниже третьего абзаца.
Back to top button