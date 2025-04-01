Деяким водіям радять терміново замінити права: кому потрібно чимскоріш бігти до сервісного центру МВС

Українським водіям, що мають застарілі водійські посвідчення у вигляді заламінованої паперової картки, в МВС радять задуматися про їх заміну. Тим більше, що отримати права нового зразка – пластикову ID-карту – зараз дуже легко і відносно недорого. Натомість такий документ не тільки зручніший в ужитку, а й дає власнику цілу низку переваг.

Кому вкрай необхідно замінити права?

Обміняти своє старе водійське посвідчення на нове пластикове перш за все радять водіям, яким документ видали до 2013 року. Найвагоміший аргумент полягає в тому, що такі права не відображаються у електронних сервісах. В свою чергу їх власники не можуть скористатися онлайн-послугами сервісних центрів МВС.

Скільки коштує заміна водійського посвідчення?

Послуга заміни водійських прав старого зразка на сучасну ID-картку у сервісних центрах МВС коштує 608 грн. До цієї суми також додається банківська комісія за переказ коштів.

Проте такий документ вартує своїх грошей, адже виконаний з якісного пластику і може прослужити своєму власнику не один десяток років. До того ж посвідчення у вигляді ID-карти має значно вищий рівень захисту у порівнянні зі старими паперовими правами.

Як обміняти водійське посвідчення на нове?

Щоб замінити водійські права потрібно перш за все записатися на сайті Головного сервісного центру МВС або здійснити запис через термінал, завітавши до найближчого СЦ МВС. А згодом з’явитися у призначений день та час, прихопивши із собою наступні документи:

паспорт, в якому вказані дані про місце проживання, або ID-картка + виписка про місце проживання;

старе водійське посвідчення;

медична довідка (під час дії воєнного стану можна обійтися без неї).

Після звернення вже протягом 5 робочих днів водій зможе забрати у сервісному центрі МВС свої нові права. Якщо ж він забажає отримати їх поштою, то, з урахуванням процедури доставки, термін отримання нових прав подовжується до 10 робочих днів.