Фатальне прибирання: британка позбавила сім’ю $3,8 млн, викинувши флешку з біткоїнами

Вчителька з британського міста Маркет-Гарборо Еллі Харт випадково викинула флешку з біткоїнами на суму близько $3,8 млн. Про це повідомляє Daily Star.

34-річна жінка навіть не підозрювала, що на пристрої зберігався цілий статок.

За словами Еллі, носій лежав у шухляді серед старих чеків, батарейок і дротів. Вона викинула його разом з іншим сміттям.

Через кілька днів чоловік Том запитав, чи не бачила вона «чорну флешку для біткоїнів». Пара спробувала відшукати пристрій серед сміттєвих пакетів, але марно.

Том купив монети у 2013 році, проте без носія кошти залишаються недоступними.

Еллі зазначила, що чоловік відреагував спокійно і не став її звинувачувати, хоча вона відчуває сильний жаль.

«Ці гроші могли б повністю змінити наше життя. Будинок, подорожі – все це тепер втрачено через одну помилку», – заявила вона.

Британка закликала інших до обережності та порадила не зберігати цінні речі там, де їх легко переплутати з непотрібним мотлохом.