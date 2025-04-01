Срок ограничения НБУ на карточные переводы истек 1 апреля: получат ли украинцы финансовую свободу

1 апреля для клиентов украинских банков закончился срок действия лимита на переводы в размере 150 тыс. грн. Этот лимит Нацбанк установил 1 октября с расчетом на полгода. Однако, вопреки ожиданиям украинцев, по окончании этого периода они не получили свободы в финансовых операциях. НБУ сделал «ход конем», ловко заменив одни ограничения другими, еще более жесткими.

Сколько денег можно будет переводить с карты на карту?

Как мы уже упоминали, ограничения на карточные переводы (P2P и C2С) в сумме 150 тыс. грн в месяц НБУ установил 1 октября. А уже через 2 месяца регулятор заключил с крупнейшими банками Украины меморандум, предусматривающий очередное снижение лимита переводов.

Согласно этому документу ограничения по сумме карточных операций вступят в силу в два этапа:

1 января будет утвержден месячный лимит в 150 тыс. грн;

1 июля лимит будет снижен до 100 тыс. грн.

Ограничения будут касаться исключительно исходящих транзакций и будут распространяться на все счета лица в определенном банке. Если же клиент превысит установленный лимит, к нему применят жесткий финмониторинг и потребуют подтверждения доходов.

НБУ прикрыл последнюю лазейку для неограниченных переводов

Установленные 1 октября ограничения на сумму переводов содержали одну лазейку — они не распространялись на операции по реквизитам IBAN. Поэтому украинцы и в дальнейшем могли переводить любые суммы, пользуясь этим лайфхаком.

Однако заключенный 1 января меморандум между НБУ, банками и финкомпаниями, учел эту ошибку. Он не предусматривает никаких исключений. Более того, установленные этим документом ограничения имеют бессрочный характер. Поэтому о завершении действия ограничений на переводы украинцам даже мечтать нельзя.

Что будет, если превысить лимит на переводы?

Если переводы клиента превысят разрешенную сумму, от него потребуют подтверждения легальности доходов. В частности, банк может запросить следующие документы:

справки формы ОК5 и ОК7;

налоговую декларацию;

сведения о зарплате;

подтверждение получения средств от госорганов;

подтверждение доходов членов семьи;

подтверждение факта осуществления волонтерской деятельности и тому подобное.

Если же клиент входит в перечень высокорисковых, к нему будет применен усиленный финансовый мониторинг. В рамках такого мониторинга банк может потребовать некоторые дополнительные документы, кроме перечисленных выше.