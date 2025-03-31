Секретное назначение: зачем на лобовом стекле автомобиля черные точки?

Маленькие черные точки, которые можно увидеть вокруг лобового стекла автомобиля, играют значительно более важную роль, чем просто декоративную. Эти незаметные детали, известные как «фриты», являются ключевыми для обеспечения безопасности и комфорта вождения. Многие водители не знают, что эти черные точки, которые находятся вокруг лобового стекла, имеют свои функции.

Фриты: защита от жары и искажений

Эксперты рассказали, что главная функция фритов — предотвращение оптических искажений, которые могут возникать из-за резких изменений температуры. В жаркие дни, особенно весной и летом, лобовое стекло может сильно нагреваться. Это приводит к искривлению изображения, что может создавать эффект «веселого зеркала», затрудняя водителю обзор дороги.

Фриты действуют как эффективный «рассеиватель тепла», предотвращая неравномерный нагрев стекла. Они обеспечивают плавный переход от черной полосы по краю стекла к прозрачной части, минимизируя оптические искажения и обеспечивая четкое изображение дороги.

Фриты: защита герметика и безопасность

Как отмечают специалисты, многие автомобилисты не осознают важность этих маленьких точек. Фриты — это черная эмаль, которая наносится на стекло во время производственного процесса. Они не только предотвращают оптические искажения, но и защищают герметик, который удерживает стекло на месте, от ультрафиолетового излучения. 1 Ультрафиолетовые лучи могут разрушать герметик, что приводит к ослаблению крепления стекла.

Вот основные функции фритов:

Предотвращение оптических искажений.

Рассеивание тепла.

Защита герметика от ультрафиолетового излучения.

Обеспечение прочного сцепления стекла с кузовом автомобиля.

Повреждение фрита может иметь серьезные последствия. Если черные точки начинают стираться или тускнеть, стекло может потерять свою устойчивость и даже выпасть. Поэтому важно немедленно заменить поврежденное лобовое стекло. Стоимость замены может варьироваться от нескольких до десятков тысяч гривен, в зависимости от типа стекла, а также марки и модели автомобиля.