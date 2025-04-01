Google попросил пользователей выбрать дизайн для Google Фото

Google разместила на сайте SurveyJunkey голосование с призывом пользователей выбрать новый дизайн приложения «Фото». Предполагается, что компания таким образом хочет собрать предварительные отзывы о предполагаемом редизайне.

На скриншоте слева показан актуальный пользовательский интерфейс, а справа — новый. Из крупных изменений можно выделить увеличенный размер подборок сверху, скругленную форму блока с фотографиями и плавающую нижнюю панель.

В актуальной версии приложения есть три вкладки: «Фото», «Подборки» и «Поиск». В новом дизайне будет главный экран со всеми фотографиями, поисковая строка и вкладка с подборками/альбомами.

Интересно, что портал Android Police сообщил о новом дизайне с плавающей нижней панелью еще в 2023 году. Правда, пока не понятно, показан ли в опросе финальный вариант, и выйдет ли он вообще.