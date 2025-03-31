Секретне призначення: навіщо на лобовому склі автомобіля чорні точки?

Маленькі чорні точки, які можна побачити навколо лобового скла автомобіля, відіграють значно важливішу роль, ніж просто декоративну. Ці непомітні деталі, відомі як “фрити”, є ключовими для забезпечення безпеки та комфорту водіння. Багато водіїв не знають, що ці чорні точки, які знаходяться навколо лобового скла, мають свої функції.

Фрити: захист від спеки та спотворень

Експерти розповіли, що головна функція фритів – запобігання оптичним спотворенням, які можуть виникати через різкі зміни температури. У спекотні дні, особливо навесні та влітку, лобове скло може сильно нагріватися. Це призводить до викривлення зображення, що може створювати ефект “веселого дзеркала”, ускладнюючи водієві огляд дороги.

Фрити діють як ефективний “розсіювач тепла”, запобігаючи нерівномірному нагріванню скла. Вони забезпечують плавний перехід від чорної смуги по краю скла до прозорої частини, мінімізуючи оптичні спотворення та забезпечуючи чітке зображення дороги.

Фрити: захист герметика та безпека

Як зазначають фахівці, багато автомобілістів не усвідомлюють важливість цих маленьких точок. Фрити – це чорна емаль, яка наноситься на скло під час виробничого процесу. Вони не лише запобігають оптичним спотворенням, але й захищають герметик, який утримує скло на місці, від ультрафіолетового випромінювання. 1 Ультрафіолетові промені можуть руйнувати герметик, що призводить до послаблення кріплення скла.

Ось основні функції фритів:

Запобігання оптичним спотворенням.

Розсіювання тепла.

Захист герметика від ультрафіолетового випромінювання.

Забезпечення міцного зчеплення скла з кузовом автомобіля.

Пошкодження фрит може мати серйозні наслідки. Якщо чорні точки починають стиратися або тьмяніти, скло може втратити свою стійкість та навіть випасти. Тому важливо негайно замінити пошкоджене лобове скло. Вартість заміни може варіюватися від кількох до десятків тисяч гривень, залежно від типу скла, а також марки та моделі автомобіля.