Штраф 51 000 гривен или лишение прав на 10 лет: украинских водителей начнут строго наказывать

В Украине усиливают ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Водители, которые садятся за руль в таком состоянии, рискуют не только получить огромный штраф, но и лишиться водительских прав на долгий срок. Ведь нетрезвый водитель, это потенциальный убийца.

Суровые наказания для нарушителей

Согласно статье 130 Уголовного кодекса Украины, водители, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, могут быть лишены водительских прав на срок до 10 лет. Кроме того, у них могут конфисковать автомобиль.

Если водитель в течение года повторно садится за руль в состоянии опьянения, санкции будут еще строже. Если водитель отказывается от прохождения теста на состояние опьянения, ему грозит штраф в размере 51 000 гривен, лишение водительских прав на 10 лет и конфискация автомобиля. В некоторых случаях возможен административный арест на 15 суток.

Ответственность не только для водителей

Ответственность несут не только водители, которые находятся за рулем в состоянии опьянения, но и другие лица, которые способствуют этому правонарушению. Им также грозит штраф в размере 51 000 гривен или административный арест на 15 суток с конфискацией транспортного средства.

Вот основные наказания:

Штраф: 51 000 гривен.

Лишение водительских прав: до 10 лет.

Конфискация транспортного средства.

Административный арест: до 15 суток.

Эти суровые наказания направлены на то, чтобы уменьшить количество ДТП, вызванных пьяными водителями, и защитить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Ведь пьяный водитель, это не только нарушение закона, но и преступление против общества.

И это крайне важно ведь вождение в нетрезвом состоянии это прямая угроза не только собственному здоровью и жизни, а также пассажиров и других участников дорожного движения.