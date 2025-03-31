Украинцы увлеченно ищут особые 100$: какая отметка на банкноте делает ее в несколько раз ценнее

Как известно, каждая долларовая банкнота имеет свой собственный серийный номер из 11 букв и цифр. Это одна из особенностей американской валюты, которая помогает предотвратить появление подделок. Однако мало кто знает, что на некоторых банкнотах номиналом 100 долларов есть еще один характерный знак, не присущий другим. Более того, если вам попадется банкнота с такой отметкой, ее можно будет продать в 4 раза дороже обычной сотки.

Что отличает уникальные 100-долларовые банкноты?

Это бывает довольно редко, однако иногда людям попадаются банкноты номиналом 100 долларов, на которых рядом с серийным номером размещена маленькая звездочка. Ее довольно трудно заметить — для этого нужно хорошенько присмотреться к серийнику. Однако оно того стоит, ведь такая банкнота считается едва ли не коллекционной и оценивается в немалую сумму.

Что означает звездочка на банкноте?

Небольшая звездочка справа от серийного номера — это отметка, свидетельствующая о замене банкноты. Такую отметку, или, как ее еще называют, заметку, наносят в том случае, когда при выпуске банкноты была допущена ошибка и ее перевыпустили. Благодаря отметке-звездочке удается избежать ситуации, когда в обращении встречается две банкноты с одинаковыми серийными номерами.

Сколько стоят редкие 100 долларов со звездочкой?

В Украине 100 долларов с заметкой, то есть звездочкой, охотно покупают на различных онлайн-аукционах. Коллекционеры, собирающие необычные денежные знаки, готовы заплатить за такую банкноту минимум 8 тыс. грн. Напомним, что по актуальному курсу в обменниках Украины 100 долларов стоят около 4 тыс. грн.

Если же 100-долларовая банкнота еще и имеет необычный серийный номер — ее стоимость может достигать даже 18 тыс. грн. Эта цифра почти в 4,5 раза превышает фактическую стоимость такой банкноты в Украине.

Знатоки утверждают, что серийники со звездочкой можно встретить и на банкнотах другого номинала. Однако больше всего их именно среди 100-долларовых банкнот, что собственно и неудивительно, ведь они являются наиболее распространенными и, очевидно, чаще всего перевыпускались.

Поэтому когда вам в руки попадет 100 долларов, не поленитесь и присмотритесь внимательнее к серийному номеру. Ведь на такой уникальной банкноте можно неплохо подзаработать.