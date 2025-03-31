Штраф 51 000 гривень або позбавлення прав на 10 років: українських водіїв почнуть суворо карати

В Україні посилюють відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Водії, які сідають за кермо в такому стані, ризикують не лише отримати величезний штраф, але й позбутися водійських прав на довгий термін. Адже нетверезий водій, це потенційний вбивця.

Суворі покарання для порушників

Згідно зі статтею 130 Кримінального кодексу України, водії, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, можуть бути позбавлені водійських прав на строк до 10 років. Крім того, у них можуть конфіскувати автомобіль.

Якщо водій протягом року повторно сідає за кермо в стані сп’яніння, санкції будуть ще суворішими. Якщо водій відмовляється від проходження тесту на стан сп’яніння, йому загрожує штраф у розмірі 51 000 гривень, позбавлення водійських прав на 10 років та конфіскація автомобіля. У деяких випадках можливий адміністративний арешт на 15 діб.

Відповідальність не лише для водіїв

Відповідальність несуть не лише водії, які перебувають за кермом у стані сп’яніння, але й інші особи, які сприяють цьому правопорушенню. Їм також загрожує штраф у розмірі 51 000 гривень або адміністративний арешт на 15 діб з конфіскацією транспортного засобу.

Ось основні покарання:

Штраф: 51 000 гривень.

Позбавлення водійських прав: до 10 років.

Конфіскація транспортного засобу.

Адміністративний арешт: до 15 діб.

Ці суворі покарання спрямовані на те, щоб зменшити кількість ДТП, спричинених п’яними водіями, та захистити життя та здоров’я учасників дорожнього руху. Адже п’яний водій, це не лише порушення закону, а й злочин проти суспільства.

І це вкрай важливо адже водіння в нетверезому стані це пряма загроза не лише власному здоров’ю та життю, а также пасажирів та інших учасників дорожнього руху.