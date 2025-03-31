Українці захоплено шукають особливі 100$: яка позначка на банкноті робить її у кілька разів ціннішою
Таку банкнота можна продати у 4 рази дорожче за її фактичну вартість.
Як відомо, кожна доларова банкнота має свій власний серійний номер з 11 букв та цифр. Це одна з особливостей американської валюти, яка допомагає запобігти появі підробок. Однак мало хто знає що на деяких банкнотах номіналом 100 доларів є ще один характерний знак, не притаманних іншим. Ба більше, якщо вам трапиться банкнота з такою відміткою, її можна буде продати у 4 рази дорожче за звичайну сотку.
Що вирізняє унікальні 100-доларові банкноти?
Це буває досить рідко, проте часом людям трапляються банкноти номіналом 100 доларів, на яких поряд із серійним номером розміщена маленька зірочка. Її досить важко помітити – для цього потрібно добряче придивитися до серійника. Однак воно того варте, адже така банкнота вважається ледь не колекційною і оцінюється у чималу суму.
Що означає зірочка на банкноті?
Невеличка зірочка справа від серійного номера – це позначка, що свідчить про заміну банкноти. Таку позначку, або, як її ще називають, нотатку, наносять у тому випадку, коли під час випуску банкноти була допущена помилка і її перевипустили. Завдяки позначці-зірочці вдається уникнути ситуації, коли в обігу трапляється дві банкноти із однаковими серійними номерами.
Скільки коштують рідкісні 100 доларів із зірочкою?
В Україні 100 доларів із нотаткою, тобто зірочкою, охоче купують на різноманітних онлайн-аукціонах. Колекціонери, що збирають незвичайні грошові знаки, готові заплатити за таку банкноту щонайменше 8 тис. грн. Нагадаємо, що за актуальним курсом в обмінниках України 100 доларів вартують близько 4 тис. грн.
Якщо ж 100-доларова банкнота ще й має незвичайний серійний номер – її вартість може сягати навіть 18 тис. грн. Ця цифра майже у 4,5 раза перевищує фактичну вартість такої банкноти в Україні.
Знавці стверджують, що серійники із зірочкою можна зустріти й на банкнотах іншого номіналу. Проте найбільше їх саме серед 100-доларових банкнот, що власне й не дивно, адже вони є найбільш поширеними і, вочевидь, найчастіше перевипускались.
Тож коли вам до рук потрапить 100 доларів, не полінуйтеся та придивіться уважніше до серійного номера. Адже на такій унікальній банкноті можна непогано підзаробити.
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