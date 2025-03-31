Более 1000$ за работу онлайн: какие «самые дорогие» вакансии доступны украинцам

В Украине с каждым годом растет популярность онлайн-работы. Это можно проследить по стремительному увеличению количества соответствующих вакансий на крупнейших порталах по поиску работы. Таких предложений сейчас тысячи, а платить за дистанционное выполнение определенных обязанностей работодатели готовы по 50 тыс. грн в месяц, а иногда и больше.

Какие вакансии удаленной работы самые выгодные?

Среди наиболее манких и «дорогих» предложений можно выделить вакансии в сфере IT, туризма и образования.

Так, на одном из кадровых порталов Украины популярная IT-компания разместила вакансию на должность менеджера по продажам. За такую работу предлагают зарплату от 30 тыс. до 50 тыс. грн. Требования к кандидатам следующие:

навыки ведения переговоров;

умение проводить презентации;

грамотный украинский и русский язык;

преимуществом будет знание английского, а также любого другого иностранного языка.

В сфере туризма можно выделить вакансию гостиничной управляющей компании, которая ищет менеджера по туризму. Зарплата — от 50 тыс. до 60 тыс. грн. Должность предполагает работу с теплой базой клиентов — входящие звонки, сообщения в социальных сетях Facebook и Instagram, и продажа им услуг компании.

Что же касается отрасли образования, здесь тоже есть немало интересных предложений. В частности образовательное агентство ищет менеджера, который будет специализироваться на образовании за рубежом. При зарплате от 25 тыс. до 50 тыс. грн от кандидата ожидают:

уверенного общения на английском (знание языка на уровне Upper-Intermediate или выше);

коммуникабельности;

умение понять потребности клиента и предложить ему соответствующие услуги.

Украинцев ждут массовые увольнения?

В ближайшее время количество вакансий в основных секторах экономики Украины существенно не изменится. Большинство компаний настроены сохранить текущее количество работников. Однако среди остальных работодателей значительно больше тех, кто планирует увольнения, чем потенциальных нанимателей.

Эксперты рынка труда раскрыли статистику по кадровым планам компаний из разных сфер экономики:

сфера услуг — 8% собираются нанимать новых специалистов, 14% планируют уволить часть работников, 78% компаний сохранят текущий состав штата;

сфера промышленности — 8% предприятий имеют амбициозные планы по найму работников, 11% собираются проредить штат, у 81% ничего не изменится;

сфера торговли — к найму склоняются 8% компаний, массовые увольнения ждут работников 9% предприятий, 83% не планируют никаких изменений в штате;

сфера строительства — нанимать новых специалистов собираются 15% предприятий, зато 19% планируют уменьшить количество работников, а остальные 66% процентов оставят все как есть.

Поэтому в целом массовых увольнений украинцам в ближайшие несколько месяцев бояться не стоит. Хотя работникам сферы услуг и строительной отрасли стоит задуматься над запасными вариантами, в частности работу онлайн.