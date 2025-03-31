Имейте в виду: юристы рассказали, как охрана в супермаркете нарушает права клиентов

Практически все жители городов скупаются в супермаркетах. Это удобно, да и различных торговых сетей теперь очень много и предлагают они иногда довольно выгодные цены на продукты. Но идя в супермаркет, нужно знать о своих правах. В противном случае вас могут обвинить в действиях, которые вообще не являются незаконными. Преимущественно такие лишние полномочия берут на себя охранники в супермаркетах. Вот, что нужно знать, чтобы не попасть в беду.

Покупатель не отвечает за испорченный товар

Довольно часто, если покупатель случайно портит какой-то товар, например, разбивает что-то хрупкое, или портит упаковку, то охранники заставляют за это заплатить. Однако, как отмечают юристы, такие их действия являются неправомерными. Покупатель не прав только в том случае, если он умышленно сделал погром в магазине и на это есть доказательства, например, свидетели и записи с видеокамер.

«Охранники не имеют права говорить, что делать с товарами, — часто они не представляют магазин. Если заставляют оплатить испорченный товар, это грубое нарушение многих статей Закона Украины «О защите прав потребителей». Поэтому можно обращаться в правоохранительные органы«, — говорят юристы.

Здесь имеется в виду то, что, во-первых, охранники часто не являются работниками магазина. Они работают в охранных фирмах, а представитель магазина это администратор или руководитель. С ними собственно и нужно обсуждать моменты испорченных товаров. Во-вторых, если покупатель случайно повредил товар, например, задел его и он упал с полки, то это тоже вина магазина. Администрация должна позаботиться о том, чтобы все товары были надежно расставлены. Чтобы их невозможно было случайно повредить. Это все ответственность владельца торговой сети.

Если же вас обвиняют в порче имущества вы имеете полное право требовать видео с камер видеонаблюдения и вызвать полицию. Не спешите покупать испорченный товар, ведь в большинстве случаев клиент прав.