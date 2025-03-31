Понад 1000$ за роботу онлайн: які «найдорожчі» вакансії доступні українцям

В Україні з кожним роком зростає популярність онлайн-роботи. Це можна прослідкувати за стрімким збільшенням кількості відповідних вакансій на найбільших порталах з пошуку роботи. Таких пропозицій зараз тисячі, а платити за дистанційне виконання певних обов’язків роботодавці готові по 50 тис. грн на місяць, а подекуди й більше.

Які вакансії віддаленої роботи найвигідніші?

Серед найбільш манких та «дорогих» пропозицій можна виокремити вакансії у сфері IT, туризму та освіти.

Так, на одному з кадрових порталів України популярна IT-компанія розмістила вакансію на посаду менеджера з продажу. За таку роботу пропонують зарплатню від 30 тис. до 50 тис. грн. Вимоги до кандидатів наступні:

навички ведення переговорів;

вміння проводити презентації;

грамотна українська та російська;

перевагою буде знання англійської, а також будь-якої іншої іноземної мови.

У сфері туризму можна виокремити вакансію готельної керуючої компанії, яка шукає менеджера з туризму. Зарплатня – від 50 тис. до 60 тис. грн. Посада передбачає роботу з теплою базою клієнтів – вхідні дзвінки повідомлення у соціальних мережах Facebook та Instagram, і продаж їм послуг компанії.

Що ж стосується галузі освіти, тут теж є чимало цікавих пропозицій. Зокрема освітня агенція шукає менеджера, що спеціалізуватиметься на освіті за кордоном. При зарплатні від 25 тис. до 50 тис. грн від кандидата очікують:

впевненого спілкування англійською (знання мови на рівні Upper-Intermediate чи вище);

комунікабельності;

вміння зрозуміти потреби клієнта та запропонувати йому відповідні послуги.

На українців чекають масові звільнення?

Найближчим часом кількість вакансій в основних секторах економіки України суттєво не зміниться. Більшість компаній налаштовані зберегти поточну кількість працівників. Однак серед решти роботодавців значно більше тих, хто планує звільнення, ніж потенційних наймачів.

Експерти ринку праці розкрили статистику щодо кадрових планів компаній із різних сфер економіки:

сфера послуг – 8% збираються наймати нових спеціалістів, 14% планують звільнити частину працівників, 78% компаній збережуть поточний склад штату;

сфера промисловості – 8% підприємств мають амбітні плани щодо найму працівників, 11% збираються прорідити штат, у 81% нічого не зміниться;

сфера торгівлі – до найму схиляються 8% компаній, масові звільнення чекають на працівників 9% підприємств, 83% не планують жодних змін у штаті;

сфера будівництва – наймати нових спеціалістів збираються 15% підприємств, натомість 19% планують зменшити кількість працівників, а решта 66% відсотків залишать все як є.

Тож загалом масових звільнень українцям у найближчі кілька місяців боятися не варто. Хоча працівникам сфери послуг та будівельної галузі варто замислитися над запасними варіантами, зокрема роботу онлайн.