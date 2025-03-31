Майте на увазі: юристи розповіли, як охорона в супермаркеті порушує права клієнтів

Практично всі мешканці міст скуповуються у супермаркетах. Це зручно, та й різноманітних торгових мереж тепер дуже багато й пропонують вони інколи доволі вигідні ціни на продукти. Але йдучи в супермаркет, потрібно знати про свої права. В протилежному випадку вас можуть звинуватити у діях, які взагалі не є незаконними. Переважно такі зайві повноваження беруть на себе охоронці в супермаркетах. Ось, що потрібно знати, щоб не потрапити у халепу.

Покупець не відповідає за зіпсований товар

Доволі часто, якщо покупець випадково псує якийсь товар, наприклад, розбиває щось крихке, або псує пакування, то охоронці змушують за це заплатити. Однак, як зазначають юристи, такі їх дії є неправомірними. Покупець не правий лише в тому випадку, якщо він навмисне зробив погром в магазині й на це є докази, наприклад, свідки та записи з відеокамер.

“Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, – часто вони не представляють магазин. Якщо змушують сплатити за зіпсований товар, це грубе порушення багатьох статей Закону України “Про захист прав споживачів”. Тому можна звертатися до правоохоронних органів“, – говорять юристи.

Тут мається на увазі те, що, по-перше, охоронці часто не є працівниками магазину. Вони працюють в охоронних фірмах, а представник магазину це адміністратор, чи керівник. З ними власне й потрібно обговорювати моменти зіпсованих товарів. По-друге, якщо покупець ненароком пошкодив товар, наприклад, зачепив його і він впав з полиці, то це теж вина магазину. Адміністрація повинна подбати про те, щоб всі товари були надійно розставлені. Щоб їх неможливо було випадково пошкодити. Це все відповідальність власника торгової мережі.

Якщо ж вас звинувачують у псуванні майна ви маєте повне право вимагати відео з камер відеоспостереження та викликати поліцію. Не кваптеся купувати зіпсований товар, адже у більшості випадків клієнт правий.