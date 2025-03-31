Апрель будет месяцем мощных магнитных бурь: в какие дни стоит себя поберечь?

Магнитные бури — это довольно распространенное явление, которое случается почти ежемесячно, а иногда и по несколько раз за месяц. Разница лишь в том, что иногда магнитные бури едва ощутимы, а иногда они очень сильно влияют на человеческий организм. Мощность магнитных бурь измеряется по специальной шкале, и если буря 5-балльная, то ее влияние будет очень ощутимым. Эксперты говорят, что в апреле, мощных пятибалльных бурь будет достаточно много. Поэтому метеозависимым уже стоит приготовиться.

Какие даты будут опасными?

Прогноз на апрель опубликовал Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

В апреле будет много магнитных бурь, слабой, средней и сильной мощности. Вот, актуальные даты:

Слабые магнитные бури будут 5, 6 и 30 апреля. Средние магнитные бури накроют Землю 1, 2, 9,10, 15, 16, 17 апреля. Сильные магнитные бури будут происходить 12, 25 и 26 апреля.

Слабые магнитные бури почти никак не будут влиять на самочувствие людей. В то же время средние могут ощущаться метеозависимыми. А вот сильные магнитные бури почувствуют даже те, кто не имеет метеозависимости и хронических болячек.

Какие симптомы могут быть?

Магнитные бури провоцируют обострение хронических недугов, а еще ряд неприятных симптомов. Это головная боль, головокружение, тошнота, потеря аппетита или наоборот непрерывное желание есть. Многие люди чувствуют усталость и апатию. Некоторые могут испытывать боль в суставах, иметь проблемы с артериальным давлением, тахикардию, или другие сердечные болезни. Со стороны нервной системы могут быть перепады настроения, агрессивность, тревожность или наоборот депрессивное настроение.

Врачи говорят, что в период сильных магнитных бурь нельзя перегружать организм. Стоит избегать серьезных физических нагрузок, а еще следить за рационом. Не есть слишком жирную и тяжелую пищу, пить много воды, отказаться от алкоголя. Полноценный сон и прогулки на свежем воздухе тоже очень рекомендованы.