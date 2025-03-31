Квітень буде місяцем потужних магнітних бур: в які дні варто себе поберегти?

Магнітні бурі — це доволі поширене явище, яке трапляється майже щомісяця, а інколи й по кілька разів за місяць. Різниця лише в тому, що інколи магнітні бурі ледь відчутні, а інколи вони дуже сильно впливають на людський організм. Потужність магнітних бур вимірюється за спеціальною шкалою, і якщо буря 5-бальна, то її вплив буде дуже відчутним. Експерти кажуть, що у квітні, потужних пʼятибальних бур буде досить багато. Тож метеозалежним вже варто приготуватися.

Які дати будуть небезпечними?

Прогноз на квітень опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

У квітні буде багато магнітних бур, слабкої, середньої та сильної потужності. Ось, актуальні дати:

Слабкі магнітні бурі будуть 5, 6 і 30 квітня. Середні магнітні бурі накриють Землю 1, 2, 9,10, 15, 16, 17 квітня. Сильні магнітні бурі відбуватимуться 12, 25 і 26 квітня.

Слабкі магнітні бурі майже ніяк не впливатимуть на самопочуття людей. Водночас середні можуть відчуватися метеозалежними. А от сильні магнітні бурі відчують навіть ті, хто немає метеозалежності та хронічних болячок.

Які симптоми можуть бути?

Магнітні бурі провокують загострення хронічних недуг, а ще низку неприємних симптомів. Це головний біль, запаморочення, нудота, втрата апетиту або навпаки безперервне бажання їсти. Багато людей відчувають втому та апатію. Дехто може відчувати біль у суглобах, мати проблеми з артеріальним тиском, тахікардію, чи інші сердечні недуги. З боку нервової системи можуть бути перепади настрою, агресивність, тривожність або навпаки депресивний настрій.

Лікарі кажуть, що в період сильних магнітних бур не можна перевантажувати організм. Варто уникати серйозних фізичних навантажень, а ще слідкувати за раціоном. Не їсти надто жирну та важку їжу, пити багато води, відмовитись від алкоголю. Повноцінний сон та прогулянки на свіжому повітрі теж дуже рекомендовані.