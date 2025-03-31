В Украине стремительно дорожают яйца: цены в супермаркетах уже установили рекорд

В супермаркетах Украины существенно выросли цены на куриные яйца. Только за последние две недели их стоимость увеличилась до 7,3 грн за штуку. Но эксперты рынка утверждают, что это еще не предел, ведь приближается Пасха. По их ожиданиям предпраздничная суета добавит к стоимости яиц еще по крайней мере 10%.

Какие причины подорожания яиц?

По словам председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, кроме приближения Пасхи на стоимость яиц влияют и другие весомые факторы. Речь идет о:

стоимость корма для кур, которая в последнее время стабильно растет;

расходы на содержание птицы зимой и ранней весной, в частности на обогрев курятников.

Эти две причины непосредственно влияют на ценообразование яиц. Зато ожидаемое увеличение стоимости яиц на 10% перед Пасхой эксперт считает скорее следствием временного роста спроса на этот продукт.

Какие цены на яйца в популярных супермаркетах?

Согласно информации, предоставленной Минфином, в конце прошлой недели десяток яиц одной из самых популярных в Украине марок «Ясенсвит» в среднем стоил 72,83 грн. Для сравнения в феврале средняя стоимость упаковки яиц этой марки стоила 66,62 грн, то есть на 6,21 грн меньше.

Что же касается актуальных цен на яйца в самых популярных сетях супермаркетов Украины, то они колеблются между 69,4 и 78,2 грн за десяток:

Ашан — 69,4 грн за десяток;

Novus — 70,89 грн за десяток;

МегаМаркет — 78,2 грн за десяток.

Значительно дешевле можно приобрести яйца поштучно — по 6,57 грн (65,7 за десяток). Хотя цены на них также могут быть разными и колеблются в зависимости от сети супермаркетов в пределах 5,7 и 7,9 грн за шт:

Ашан — 5,7 грн за штуку (57 грн за десяток);

Novus — 5,79 грн за штуку (57,9 грн за десяток);

МегаМаркет — 7,9 грн за штуку (79 грн за десяток);

ЭКОмаркет — 6,9 грн за штуку (69 грн за десяток).

Однако даже нефасованные и небрендированные яйца в сравнении с средней ценой февраля дорожали на 73 коп (7,3 грн за десяток).

Когда ждать снижения цен?

Эксперты утверждают, что после Пасхи яйца могут ощутимо подешеветь. И дело не только в завершении периода праздничной суеты. Новый урожай зерновых и повышение среднесуточной температуры значительно уменьшат расходы производителей на корм для птицы и обогрев помещений, где ее содержат.

Кроме того, на рынке появится немало продукции от домашних хозяйств, которые будут составлять конкуренцию крупным производителям. Все это существенно повлияет на стоимость яиц, которая, по ожиданиям специалистов, снизится по крайней мере на 20%.