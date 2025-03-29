Домашний интернет скоро станет роскошью: платить придется более 1000 грн в месяц

В Украине вскоре существенно вырастут цены на услуги интернет-провайдеров. Домашний интернет за 300 грн в месяц станет станет лишь приятным воспоминанием. Новые же тарифы вполне могут перейти границу в 1000 грн. Что происходит с рынком интернет-услуг и какова причина такого стремительного повышения цен?

Выше налоги — дороже услуги

Тотальный рост цен на услуги домашнего интернета — это не прихоть интернет-провайдеров. Такой шаг имеет серьезные основания. Уже с 1 октября все провайдеры Украины будут обязаны перейти на общую систему налогообложения.

Это нововведение не только заставит поставщиков интернета повысить тарифы, но и увеличит риск обанкротиться. Ведь далеко не все компании смогут справиться с ростом налоговой нагрузки.

Мелкие региональные провайдеры «выйдут из игры»

Одесские интернет-провайдеры провели круглый стол, где обсудили возможные последствия будущих изменений в налоговом законодательстве. В результате они пришли к выводу, что рост цен — это еще не самая плохая перспектива.

Нововведения вполне вероятно приведут к уходу с рынка небольших региональных компаний. В новых условиях они будут работать себе в убыток и вскоре обанкротятся. Зато жители маленьких городков и сел останутся без стабильного доступа к сети.

Монополия провайдеры-гигантов грозит многократным подорожание интернета

Когда мелкие местные провайдеры будут вынуждены закрыться, крупные компании безраздельно завладеют рынком. А это значит, что они смогут диктовать условия и устанавливать любые цены. Поэтому если сейчас в крупных городах Украины месячный тариф за интернет в среднем составляет 300 грн, то не исключено, что уже осенью эта цифра увеличится до 1300 грн.

Однако вполне возможно, что ценового коллапса удастся избежать. Провайдеры не теряют надежды и в один голос требуют пересмотра новых правил налогообложения. Если им удастся завоевать право как раньше платить налоги по упрощенной системе, цены на интернет останутся на текущем уровне. Поэтому паниковать относительно катастрофического повышения тарифов украинцам пока рано.