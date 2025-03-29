Apple Watch Ultra 3 может получить корпус из стекла

Apple разрабатывает Apple Watch с цельностеклянным корпусом, который будет реагировать на прикосновения — такую модель заметил инсайдер Instant Digital в цепочке поставок.

В текущих Apple Watch материал корпуса — это алюминий или титан, а кнопки и Digital Crown остаются физическими. В новой версии, по слухам, все это заменят сенсорными элементами, встроенными прямо в стеклянную рамку.

Это не первая попытка Apple выйти за пределы привычного: ранее компания выпускала часы из керамики и даже золота, но полностью стеклянного корпуса у нее еще не было. Если утечка подтвердится, компания сделает из часов почти монолит — без кнопок, с единым корпусом-дисплеем, где границы между экраном, рамкой и управлением стираются.

Инсайдер утверждает, что Apple хочет сначала обкатать идею в Apple Watch раньше, чем в iPhone. Подробностей пока нет, но если это правда, нас ждет самый необычный редизайн часов со времен их первого релиза.