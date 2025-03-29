Домашній інтернет скоро стане розкішшю: платити доведеться понад 1000 грн на місяць

В Україні незабаром суттєво зростуть ціни на послуги інтернет-провайдерів. Домашній інтернет за 300 грн в місяць стане стане лише приємним спогадом. Нові ж тарифи цілком можуть перейти межу у 1000 грн. Що відбувається з ринком інтернет-послуг та яка причина такого стрімкого підвищення цін?

Вищі податки – дорожчі послуги

Тотальне зростання цін на послуги домашнього інтернету – це не примха інтернет-провайдерів. Такий крок має серйозні підстави. Вже з 1 жовтня усі провайдери України будуть зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування.

Це нововведення не лише змусить постачальників інтернету підвищити тарифи, а й збільшить ризик збанкрутувати. Адже далеко не всі компанії зможуть впоратися зі зростанням податкового навантаження.

Дрібні регіональні провайдери «вийдуть з гри»

Одеські інтернет-провайдери провели круглий стіл, де обговорили можливі наслідки майбутніх змін у податковому законодавстві. В результаті вони дійшли висновку, що зростання цін – це ще не найгірша перспектива.

Нововведення цілком імовірно призведуть до виходу з ринку невеликих регіональних компаній. За нових умов вони працюватимуть собі у збиток і незабаром збанкрутують. Натомість мешканці маленьких містечок та сіл залишаться без стабільного доступу до мережі.

Монополія провайдери-гігантів загрожує кількакратним здорожчання інтернету

Коли дрібні місцеві провайдери будуть змушені закритися, великі компанії безроздільно заволодіють ринком. А це означає, що вони зможуть диктувати умови та встановлювати будь-які ціни. Тож якщо зараз у великих містах України місячний тариф за інтернет в середньому становить 300 грн, то не виключено, що вже восени ця цифра збільшиться до 1300 грн.

Однак цілком можливо, що цінового колапсу вдасться уникнути. Провайдери не втрачають надії та в один голос вимагають перегляду нових правил оподаткування. Якщо їм вдасться вибороти право як раніше платити податки за спрощеною системою, ціни на інтернет залишаться на поточному рівні. Тож панікувати щодо катастрофічного підвищення тарифів українцям поки що зарано.