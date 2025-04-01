Больничные по-новому: как изменится оплата для украинцев уже через 3 дня

С 4 апреля 2025 года в Украине вступят в силу новые правила оплаты больничных. Эти изменения касаются тех, кто работает на нескольких работах, и направлены на обеспечение большей социальной защищенности работников.

Новые правила оплаты: что изменится?

Согласно новым правилам, украинцы, которые работают по трудовому договору, смогут получать пособие не только по основному месту работы, но и по месту работы по совместительству. Эта норма будет действовать для страховых случаев, которые произойдут после 4 апреля 2025 года.

В то же время измененный закон не устанавливает ограничений по количеству мест работы по совместительству, по которым работники могут получить страховые выплаты.

Если работник потерял трудоспособность из-за несчастного случая и имеет еще одно место работы, то работодатель, у которого он работает по совместительству, будет выплачивать ему компенсацию за первые пять дней временной нетрудоспособности за свой счет. Размер выплаты составляет 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа работника.

Начиная с шестого дня больничные будет финансировать Пенсионный фонд Украины.

Если временная нетрудоспособность произошла вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, пособие выплачивает работодатель, у которого произошел страховой случай. Компенсация составляет 100% средней зарплаты, причем первые 17 дней нетрудоспособности работодатель оплачивает за свой счет.

Почему это важно?

Эти изменения важны, поскольку они обеспечивают большую социальную защищенность работников, работающих на нескольких работах. Они также упрощают процедуру получения больничных выплат, делая ее более справедливой и удобной для работников. Однако как это будет на практике покажет время.

Напомним, что украинские учителя возмущены новыми надбавками. Им пообещали 1000 надбавки к зарплате, но взамен отменили выплату надбавки за престижность труда. В результате многие педагоги получают на несколько сотен меньше чем до этой надбавки.